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Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

14.02.2022 15:53
Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine 12 Şubat'ta bir takside arama yaptı.

Aramada, araçta yolcu olarak bulunan R.K'nin valizinde bir miktar uyuşturucu, 170 sahte para ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Muradiye, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika
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