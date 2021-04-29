Van'da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Van'da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı

29.04.2021 14:47
Van'da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Korona virüs salgını mücadelesi kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek tam kapanma öncesi Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında 13 ilçe kaymakamı ile video konferans sistemi (VKS) ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu da katıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, tam kapanma döneminde salgının önüne geçmek ve vaka sayısını azaltmak için tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını söyledi. Özellikle il dışından gelenlerin takip edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Bilmez, "İl giriş-çıkışlarında tedbirlerimiz sıkı olacak. Sağlık ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimiz denetimlerini aralıksız yapacak. İl merkezimizde de ekiplerimiz sürekli sahada olacak. Kurallara uymayanlara gerekli idari ve adli işlemler yapılacak. Sokakta olmaması gerekenlerin bugünlerde evlerinde oturmaları salgınla mücadelemize büyük katkı sunacak. Maske, mesafe ve hijyen konularında çok daha büyük duyarlılık istiyoruz. Kaymakamlarımız kendi sorumluluk alanlarında gerekli tedbirleri alarak süreci en iyi şekilde yönetmek için çalışma yapacak. Bu kapanma döneminde Vefa destek gruplarımız ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza her an ulaşıp bu süreci sıkıntısız atlatmaları için yardımcı olacak" dedi.

Tam zamanlı kapanma döneminde aşılamanın da çok yoğun bir şekilde yürütülmesinin salgının önlenmesinde önemli bir silah olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Aşı stokumuz konusunda sıkıntımız yok. Sırası gelen vatandaşlarımızın hastanelere giderek aşı olması çok büyük bir önem taşıyor. Aşı konusunda seferber olmalıyız. Özellikle aşı konusunda muhtarlar ve imamların da devreye girmesini istiyoruz. Vatandaşların randevu alarak aşılarını olmasına öncülük etsinler" şeklinde konuştu.

Bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken Vali Bilmez, "Özellikle pozitif vakaların evlerinden takibini çok iyi bir şekilde yapmalıyız. Jandarma ve polis kendi bölgesindeki vakaların takibini sağlık ekipleriyle birlikte yapıp sık sık devriye atacak. İnşallah bu kapanma dönemi sonrası vaka sayılarımızı en aza indireceğiz. Hep birlikte bu hastalığı yeneceğiz" dedi. - VAN

Van'da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı
Van'da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı

Koronavirüs, Emin Bilmez, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da tam kapanma öncesi değerlendirme toplantısı - Son Dakika


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