Van'da tam kapanmada toplu yaşam alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapama sürecinde, kent genelinde dezenfente çalışması yaptı. Ekipler, toplu yaşam alanları olan cadde, sokak, banka ATM'leri, park ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesi, koranavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı 75 kişiden oluşan ekip, halkın yoğun olarak kullandığı toplu yaşam alanları olan camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, cadde, sokak, banka ATM'leri, park ve çöp konteynerlerinde çalışma yaptı. Çalışma ile birlikte her yer titizlikle dezenfekte edildi.