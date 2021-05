Van'da tam kapanmada toplu yaşam alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapama sürecinde, kent genelinde dezenfente çalışması yaptı. Ekipler, toplu yaşam alanları olan cadde, sokak, banka ATM'leri, park ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Büyükşehir Belediyesi, koranavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, başlattığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı 75 kişiden oluşan ekip, halkın yoğun olarak kullandığı toplu yaşam alanları olan camiler, toplu taşıma araçları, duraklar, cadde, sokak, banka ATM'leri, park ve çöp konteynerlerinde çalışma yaptı. Çalışma ile birlikte her yer titizlikle dezenfekte edildi.

ÇALIŞMALAR 75 KİŞİLİK EKİPLE SÜRDÜRÜLÜYORDezenfekte çalışmalarının yasak boyunca devam edileceği kaydedilirken, çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, kent genelindeki toplu yaşam alanlarını baştan sona dezenfente edildiğini belirterek, " Türkiye 'de tam kapama sürecini girildi. Pandimeden bir an önce kurtulmamız için Van Büyükşehir Belediyesi olarak tam kapamayı büyük bir fırsat bilip, kent merkezindeki park,toplu yaşam alanlarının olduğu her bir noktada 17 Mayıs'a kadar bu çalışmalarımızı aralıksız yürüteceğiz. Tabi bir an önce pandemiden sağlıklı kurtulabilme anlamında bu çalışmalarımız devam ediyordu, bu süreçte de daha yaygın bir şekilde devam edecektir. Bu anlamda cadde, sokak, park ve banka ATM'lerinde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı 75 personelle yürütüyoruz. Cenab-ı Allah bizi bir an önce bu hastalıktan kurtarsın. İnsanlarımız öncelikle bu kapama sürecinde maske, mesafe ve diğer kurallara uyumalarını istiyoruz" dedi.