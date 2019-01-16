Son Dakika Haberleri: Van'da Tandır Evinin Damı Çöktü: 2 Yaralı

Van'da Tandır Evinin Damı Çöktü: 2 Yaralı

28 dakika önce

Van'ın Özalp ilçesinde, tandır evinin damının çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Van'da Tandır Evinin Damı Çöktü: 2 Yaralı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde, tandır evinin damının çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Akçagöller Mahallesi'ndeki tandır evinin damı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada tandır evinde bulunan Antika (50) ile kızı Nergis Dağlar (13) enkaz altında kaldı.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz altından çıkarılan ana-kız, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:07 Kaynak: AA

Anne, Özalp, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir Beşiktaşlı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'in Ortak Basın Toplantısına Katıldı

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 20:35:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Tandır Evinin Damı Çöktü: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]