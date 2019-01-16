Van'da Tandır Evinin Damı Çöktü: 2 Yaralı
28 dakika önce
Van'ın Özalp ilçesinde, tandır evinin damının çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Van
'ın Özalp
ilçesinde, tandır evinin damının çökmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Akçagöller Mahallesi'ndeki tandır evinin damı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada tandır evinde bulunan Antika (50) ile kızı Nergis Dağlar (13) enkaz altında kaldı. İtfaiye
ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu enkaz altından çıkarılan ana-kız, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:07 Kaynak: AA
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