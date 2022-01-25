Van'da tarihe geçen kar manzarası görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Eşi benzeri yok! Bu kabilenin kadınlarının hamile kalmak için yaptıkları şey çok ilginç

Kar Türkiye'yi terk etmiyor! İstanbul da dahil 33 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Türkiye, bugünlerde tarihte eşine az rastlanan günler yaşıyor. Hem soğuk hava dalgası hem de aşırı kar yağışı nedeniyle birçok ilimizde okullar tatil edilirken, İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşananlar da hafızalara kazındı.

EKSİ 11 DERECEYE KADAR ÖLÇÜLDÜ

Van'da eksi önceki günlerde eksi 11 derecelere kadar inen hava durumuyla birlikte kar yağışı da etkisini iyice hissettirdi. Günlerdir devam eden kar yağışı sonrası ortaya çıkan tablo görenleri ürküttü.

KAR KALINLIĞI, KEPÇELERİN BOYUNU KATBETKAT AŞTI

Van ilinin güney batısında yer alan ve rakımı 1.870 metreye kadar çıkan Bahçesaray ilçesinde görülen kar kalınlığı ise hayrete düşürdü. Kar kalınlığının, yol açma çalışması yapmak için ilçeye gelen kepçelerin boyunu bile katbekat aştığı görüldü.

HAYAT FELÇ OLMUŞTU

Van'da geçtiğimiz günlerde kar kalınlığı, kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aşmıştı. 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamamıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van- Hakkari ile Van- Bitlis kara yolu trafiğe kapatılırken,. yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılmıştı.