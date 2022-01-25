Türkiye, bugünlerde tarihte eşine az rastlanan günler yaşıyor. Hem soğuk hava dalgası hem de aşırı kar yağışı nedeniyle birçok ilimizde okullar tatil edilirken, İstanbul'da geçtiğimiz gün yaşananlar da hafızalara kazındı.
Van'da eksi önceki günlerde eksi 11 derecelere kadar inen hava durumuyla birlikte kar yağışı da etkisini iyice hissettirdi. Günlerdir devam eden kar yağışı sonrası ortaya çıkan tablo görenleri ürküttü.
Van ilinin güney batısında yer alan ve rakımı 1.870 metreye kadar çıkan Bahçesaray ilçesinde görülen kar kalınlığı ise hayrete düşürdü. Kar kalınlığının, yol açma çalışması yapmak için ilçeye gelen kepçelerin boyunu bile katbekat aştığı görüldü.
Van'da geçtiğimiz günlerde kar kalınlığı, kırsal mahallelerde 50, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreyi aşmıştı. 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamamıştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van- Hakkari ile Van- Bitlis kara yolu trafiğe kapatılırken,. yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılmıştı.
Son Dakika › Yaşam › Van'da tarihe geçen kar manzarası görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika