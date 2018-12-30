Son Dakika Haberleri: Van'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Van'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

1 saat önce

Van'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 334 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı, System.String[]
Van'da, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 334 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli kişilerin ellerinde bulundukları tarihi eserleri satmak için müşteri aldıkları bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin bulunduğu araç, Tuşba ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Urartu ve Yakın Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen; 25 çanak çömlek, 1 bilezik, 28 bronz halka, 271 takı ve boncuk, 9 obje olmak üzere toplam 334 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:25 Kaynak: DHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Van, 3. Sayfa
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