Son Dakika Haberleri: Van'da tarihi eser kaçakçılığı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da tarihi eser kaçakçılığı

47 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 45 parça tarihi eser ele geçirildi.

Van'da tarihi eser kaçakçılığı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde 45 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Beydağı Mahallesi'nde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Aralarında metal süs ve takı eşyaları, obje, küp, üzerinde haç işareti bulunan sikke, tarihi taş parçaları, süs boncuğu, mermer parçası ve obsidyen taşlarının da yer aldığı 45 parça eser ile iki ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Ev sahibi şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Gözü dönmüş cani, birlikte yaşadığı kadını 20 kez bıçaklayarak öldürdü Tarlasını süren çiftçinin traktörüne 200 yıllık tahıl ambarı takıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 11:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da tarihi eser kaçakçılığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]