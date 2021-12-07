Van'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince 33 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen S.M'nin evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 33 sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 20 obje ele geçirildi.

S.M. gözaltına alındı.