Van'da Tarihi Eser Operasyonu
41 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi.
Van
'ın Erciş
ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin Erciş Otogarı'ndan otobüsle Ankara
'ya tarihi eser kaçıracağı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Erciş- Patnos
kara yolu Çobandüzü Mahallesi yakınlarında durdurdu.
Üzeri ve eşyaları arasında 25 altın sikke ile aslan figürlü obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:25 Kaynak: AA
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