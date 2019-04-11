Son Dakika Haberleri: Van'da Tarihi Eser Operasyonu

Van'da Tarihi Eser Operasyonu

30 dakika önce

Van'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen heykeller ile çeşitli objeler ele geçirildi.

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Van'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen heykeller ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, temin ettikleri tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Özalp ilçesi Dağdeviren Mahallesi'ndeki bir evde arama yapan ekipler, Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 santimetre uzunluğunda taş heykel, 12 santimetre boyunda bronz kadın heykeli, çeşitli çap ve uzunluklarda 11 obje ele geçirdi.

Çaldıran ilçesi Zülfübulak Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada ise Urartu dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, 3 metal halka, metal obje ve bilezik bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:24 Kaynak: AA
Jandarma, Van, Güncel
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