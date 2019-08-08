Son Dakika Haberleri: Van'da tarihi eser operasyonu
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Van'da tarihi eser operasyonu

2 saat önce

VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen çok sayıda obje, madalyon, delikli çivi ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da tarihi eser operasyonu, System.String[]
VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen çok sayıda obje, madalyon, delikli çivi ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Bahçesaray İlçe Jandarma ekipleri, Yaylakonak Mahallesi'ndeki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli ebatlarda 22 obje, madalyon, 2 delikli çivi, tarihi eserleri bulmak ve pazarlamak için kullandığı değerlendirilen 500 gram heykel parlatmada kullanılan toz, 3 hassas terazi, radyolu el feneri, 2 plastik mercek ve GPS cihazı ele geçirdi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: DHA
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