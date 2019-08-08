Van'da tarihi eser operasyonu
2 saat önce
VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen çok sayıda obje, madalyon, delikli çivi ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:14 Kaynak: DHA
VAN Jandarma
Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu tahmin edilen çok sayıda obje, madalyon, delikli çivi ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Bahçesaray
İlçe Jandarma ekipleri, Yaylakonak
Mahallesi'ndeki kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli ebatlarda 22 obje, madalyon, 2 delikli çivi, tarihi eserleri bulmak ve pazarlamak için kullandığı değerlendirilen 500 gram heykel parlatmada kullanılan toz, 3 hassas terazi, radyolu el feneri, 2 plastik mercek ve GPS cihazı ele geçirdi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
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