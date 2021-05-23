5 iş yerinde kullanma tarihi geçmiş 580 ürün ele geçirildi - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 ayrı iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş 580 ürün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halka son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş gıda ve ürün satan iş yerlerine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Gıda sektöründe faaliyet gösteren 5 ayrı iş yerinde çeşitli cips markalarına ait son kullanma tarihi geçmiş toplam 580 adet ürün ele geçirilmiş, işletmelerle ilgili adli işlem başlatılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın son kullanma tarihi geçmiş, değiştirilmiş veya bozulmuş gıda ve ilaçlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları hususunu önemle hatırlatırız" denildi. - VAN