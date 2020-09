Van'da tarihi Şamran Kanalı çevresinde bisiklet etkinliği düzenlendi - Son Dakika

VAN'da Edremit Belediyesi, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, Urartu Krallığı döneminde yapılan tarihi Şamran Kanalı çevresinde bisiklet turu düzenledi.

Edremit Belediyesi, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlediği 'Herkes İçin Sıfır Emisyon' ve 'Fiziksel Aktivite' etkinliği kapsamında 'Bisikletini Al Sen de Gel' sloganıyla bisiklet etkinliği düzenledi. Edremit Kent Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda bisikletli, Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen Şamran Kanalı çevresinde tur attı. Bisikletliler, sahil bandından Edremit Kent Meydanı'na geri gelerek, 3.7 kilometrelik parkuru tamamladı. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da katıldıTarihi Şamran Kanalı kenarında ikinci kez bisiklet turu organizasyonu düzenlediklerini belirten Başkan Say, "İnşallah her sene eylül ayında, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında, bu bisiklet turunu, bisiklet gönüllüleri ile beraber geleneksel hale getireceğiz. Evde kaldığımız, dışarı çıkamadığımız ve bu yüzden hareketsiz kaldığımız bir süreçte spor yapmak güzel bir aktivite oldu. Bununla birlikte bölgenin tarihini görme fırsatını sunduğumuz tarihi Şamran Kanalı ve Van Denizi kenarında bir bisiklet parkuru düzenledik. Bugün bizleri yalnız bırakmayan aktivistler, bisiklet gönüllüleri, pedalşörler, Van Gölü aktivistleri ve ismini sayamadığım tüm aktivist gruplara da tek tek teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza gerekse Edremit dışından gelen hatta Batı'dan, Ege'den, İç Anadolu'dan gelen misafirlerimize Edremit Belediyesi olarak tüm Van adına teşekkür ediyorum" dedi.