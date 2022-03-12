Van'da tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü yapıldı

12.03.2022 16:31
Van'da tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü programı düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü programı düzenledi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşü etkinliği bu hafta Edremit ilçesindeki Şamran Kanalı güzergahında yapıldı.

Sabah saatlerinde araçlarla ücretsiz toplanma alanına getirilen 800'u aşkın doğasever yürüyüşe başladı.

Tarihi ve doğal güzelliği ile bilinen tarihi kanal boyunca yürüyen doğaseverler, fotoğraf çekti, güzel manzaranın tadını çıkardı.

Etkinliğin sonunda katılımcılara çorba ve çay ikram edildi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bekiroğlu, "Doğa harikası yerleri görmeyen gençlerimize bir imkan sağlamış olduk. Etkinliklerimiz belirli periyotlar halinde devam edecek. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası stokçulara karşı teyakkuzda Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası stokçulara karşı teyakkuzda Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor Koyun yünleri kadınların eliyle değerleniyor

Büyükşehir Belediyesi, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da tarihi Şamran Kanalı'nda doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement