Van'da "Tarihte Gürpınar" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Van'da "Tarihte Gürpınar" paneli düzenlendi

6 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde "Tarihte Gürpınar" paneli düzenlendi.

Van'da

Van'ın Gürpınar ilçesinde "Tarihte Gürpınar" paneli düzenlendi.

Gürpınar Belediyesince ilçedeki tarihi ve kültürel varlıkların tanıtılması amacıyla Kültür Merkezinde düzenlenen panelin açılışında konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçenin tarihini gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

Tarihi ve kültürel değerlere önem verdiklerini anlatan Tanış, şöyle dedi:

"İlçemiz, tarihin birçok inanç ve kültür mozaiğini içinde barındırıyor. Bunun için bu mirası tanıyarak sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda hazırladığımız proje kapsamında Hoşap Kalesi'ni Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle yeniden inşa edeceğiz. Hoşap Kalesi, dünyada bulunan kaleler arasında önemli bir yere sahip. Ülkemizde ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanan en ihtişamlı 13 kale içerisinde yer almakta."

Gürpınar'ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"İlçemizde çok önemli bir tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kırk Değirmenler için çeşitli projeler hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a değirmenlerle ilgili dosyamızı sunduk. İnşallah orada da ciddi bir yenileme başlatarak yeniden aktif hale getireceğiz. Bu değirmenlerde Gürpınar'ın buğdayı öğütülecek, pişirilip ekmek olacak ve gelen misafirler has buğdaydan ekmek yiyecek. Yine inanç ve gastronomi turizmi üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da özgün projeler ile ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bekir Koçlar moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, YYÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Doç. Dr. Rahmi Tekin ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Top da konuşma yaptı.

Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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