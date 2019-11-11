Van'da tarım arazileri suya kavuştu

Van'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen modern sulama sistemleri çalışmalarıyla tarımsal alanlar suya kavuşturuldu.

DSİ'den yapılan açıklamada, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımda su tasarrufunun sağlanması, çiftçilerin kazançlarının doğrudan ve dolaylı yollarla artırılması ve ülke tarımına katkı sunulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmek. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmakta." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını söyledi.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesi ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Van'da 15 Mayıs 2019'da başlayan sulama sezonu 15 Ekim 2019'da tamamlandı. 2019 sulama sezonunda Van ve ilçelerimizde toplam 85 bin dekar tarım arazisi sulandı. Van ve ilçelerimizde 2019'da toplam 85 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 60 milyon TL katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."