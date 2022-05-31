Van'da tarımsal faaliyetlerle çiftçinin yüzünü güldürdü

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesinde 26 mahallede 55 kilometre toprak sulama kanalı ile 63 kilometre arazi yolu temizleme reglaj çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal verimi artırmak ve çiftçinin üretimine katkı sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

13 ilçede çiftçilerin en büyük sorunlarından biri olan sulama suyu ve arazilerine ulaşım noktasında çalışmalarını sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda İşbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin dekarlık araziyi suya kavuşturan 2 kilometrelik toprak kanal çalışması yaptı, Hasanabdal Mahallesi'nde ise 4 kilometrelik arazi yolunu açma çalışması yürütüyor.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bugüne kadar 26 mahallede başlattıkları tarımsal çalışmaları tamamladıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde memleketimizde ekilmedik yer bırakmak istemiyoruz. Hali hazırda 6 mahallemizde çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içerisinde içinde tarımsal anlamda çiftçilerimizin ulaşmayacağı yer bırakmak istemiyoruz." dedi.

Su sorununun çözülmesinin ardından çiftçilerin alternatif tarım bitkilerine yöneleceğini ifade eden İşbaşı Mahallesi Muhtarı Dilaver Kılıç da "Burada yaklaşık olarak 5 bin dekar arazimizi sulayacağımız 2 kilometrelik kanalımız temizleniyor. Burada ağırlıklı olarak yem bitkileri yetiştiriyoruz. Su sorunun çözülmesi ile birlikte alternatif bitkiler de yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.