Van'da tarımsal üretimin aksamaması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında üretimin aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.

Hasat sezonunun başlamasıyla çiftçilere destek vermek için sahada çalışma yürüten ekipler, mahallelerdeki üreticileri ziyaret ederek eksiklerini gidermelerine yardımcı oluyor.

Bu kapsamda Tuşba ilçesinde hasadı gerçekleştirilen silajlık mısır tarlalarını gezen ekipler, ekim, dikim ve kaba yem saklama konularında çiftçileri bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan salgınının üretimi etkilememesi için tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarımın, gıdanın ve hayvancılığın Kovid-19 salgını döneminde ne kadar önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir bölgeyiz. İlimizde yaklaşık 371 bin hektar alanda tarım yapılıyor. Çiftçilerimiz Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilere verimli tarımın yapılması için bilgiler veriyoruz. Çiftçilerimizin programlı ve bilinçli üretim yapmalarını istiyoruz. Süt hayvancılığı için önemli olan silajlık mısır üretimini de önemsiyoruz. Üreticilerimizi pandemi sürecinde yalnız bırakmıyoruz. Çiftçilerimiz Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretimlerine devam ediyor. 450 teknik personelimiz ve tarım danışmanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız. Tarımsal üretimin devam etmesi için çalışmalarımız devam edecek."

Programa, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan, Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Veziroğlu ve tarım danışmanları katıldı.