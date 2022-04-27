Van'da taşıma belgesi gerçeğe aykırı düzenlenmiş 1602 gram altın ele geçirildi - Son Dakika

Van Ferit Melen Havalimanında bir çantada taşıma belgesi gerçeğe aykırı düzenlenen 1602 gram külçe altın ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlayanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekiplerince, bir çantada yapılan aramada, taşıma belgesi bilgileri gerçeğe aykırı düzenlenen 1602 gram külçe altın ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli tahkikat başlatıldı.