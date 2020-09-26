Van'da taşların altına gizlenmiş 71 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da taşların altına gizlenmiş 71 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında polis ekipleri tarafından yapılan aramada taşların altına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

Van'da taşların altına gizlenmiş 71 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında polis ekipleri tarafından yapılan aramada taşların altına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz, Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde bulunan dere yatağında yapılan arama yaptı. Yapılan detaylı aramada; taşlarla üstü kapatılmış 3 adet çuval içerisinde 70 paket halinde toplam 71 kilo 453 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN

Van'da taşların altına gizlenmiş 71 kilo eroin ele geçirildi
Van'da taşların altına gizlenmiş 71 kilo eroin ele geçirildi

Başkale, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da taşların altına gizlenmiş 71 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

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