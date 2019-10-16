Van'da taşlı sopalı kavga: 16 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 16 kişi yaralandı.

Muhtarlık seçimlerinde aralarında yaşanan kavga nedeniyle haklarında dava açılan Arlı ailesi fertleri, mahkemenin görüldüğü adliye binası çıkışında tartıştı.

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Erciş Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği kavgada ağır yaralanan bir kişi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavganın büyümesini önlemek amacıyla Arlı aileleri mensuplarının ikamet ettiği Karatavuk Mahallesi'nde güvenlik önlemi aldı.