Son Dakika Haberleri: Van'da taşlı sopalı kavga: 16 yaralı
Son Dakika Güncel Van'da taşlı sopalı kavga: 16 yaralı

Van'da taşlı sopalı kavga: 16 yaralı

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 16 kişi yaralandı.

Van'da taşlı sopalı kavga: 16 yaralı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 16 kişi yaralandı.

Muhtarlık seçimlerinde aralarında yaşanan kavga nedeniyle haklarında dava açılan Arlı ailesi fertleri, mahkemenin görüldüğü adliye binası çıkışında tartıştı.

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 16 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Erciş Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği kavgada ağır yaralanan bir kişi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavganın büyümesini önlemek amacıyla Arlı aileleri mensuplarının ikamet ettiği Karatavuk Mahallesi'nde güvenlik önlemi aldı.

Erciş, kavga, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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