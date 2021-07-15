Van'da iki esnaf arasında taş ve sopalı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Van'da iki esnaf arasında taş ve sopalı kavga: 2 yaralı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaf arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 esnaf da yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.