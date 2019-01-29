Son Dakika Haberleri: Van'da "Tatile Merhaba" Etkinliği

Van'da "Tatile Merhaba" Etkinliği

1 saat önce

VAN (İHA) – Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde olan Van Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için "Tatile Merhaba" etkinliği düzenlendi.

Van'da
VAN (İHA) – Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde olan Van Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar için "Tatile Merhaba" etkinliği düzenlendi.

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret eden Van Ahbap Grubu, çocukların çok keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla "Tatile Merhaba" etkinliğini düzenlemek istedi. Gelen talebin ardından faaliyetlerini planlayan Van Ahbap Grubu, gün boyunca program kapsamında çocuklara masal okuyup masal kahramanlarını canlandırma, yüz boyama, tiyatro, şarkı ve çeşitli eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulundu.

Keyifli geçen günün ardından çocuklara veda eden grup, faaliyetlerine il müdürlüğünün koordinasyonuyla yıl boyunca devam edeceklerini ifade ettiler. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:54 Kaynak: İHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Robin Van Persie'ye '2018 Yılı Spor Kişiliği' Ödülü Verildi Ödevlerini Yapmayınca Babasından Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:13:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da "Tatile Merhaba" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]