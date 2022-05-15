Van'da tavan arası ve dolaba saklanan 21 göçmenin o anları - Son Dakika

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

21 GÖÇMEN YAKALANDI

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Hafiziye Mahallesi'nde tek katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

GİZLENDİKLERİ YER ŞAŞIRTTI

Operasyonda tek katlı evde yapılan şok baskın sırasında mutfak dolabı ve tavan arasında gizlenen düzensiz göçmenler de yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, ev sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.