Van'da taziyede koronavürüse yakalanan aynı aileden 13 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

VAN'ın Edemit ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren kardeşinin evine il dışından taziyeye gelen bir kişi, cenaze evinde yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye koranavirüs bulaştırdı. Koronovirüs tespit edilen Gülmeç ailesine mensup 13 kişinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürerken, ailenin yaşadığı mahalle sessizliğe büründü

İlçenin Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta oturan Gülçek ailesinden bir kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirince, il dışında oturan kardeşi taziyeye geldi. Kardeşinin cenazesine katılan kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından geldiği için 14 süreyle evde karantina altında tutuldu. Ancak geçen Cuma günü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bu kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan bu kişinin temas ettiği yakınlarını belirlemek için çalışma başlattı. 232 kişiye ulaşılarak yapılan test sonuçlarında taziye evinde 9 kişi ile ailenin İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi'nde oturan 3 akrabasının test sonuçları da pozitif çıktı. Gülmaç ailesinin yaşadıkları 2 mahalledeki 2 ev karantina altında tutulurken, koronavirüs tespit edilen aynı aileden 13 kişinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Bu arada 11 yerleşim yerinde karantina sürecinin devam ettiği kent genelinde 10 bin kişi evlerinde karantina altında tutuluyor. Kentte, toplam vaka sayısı 413'e ulaşırken, bu vakaların 107'si İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanlardan oluşuyor.