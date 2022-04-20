Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika
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Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

20.04.2022 10:28
Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Van Gölü Havzası'nda avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kuşlar, doğaya salındı.

Van Gölü Havzası'nda avcıların hedefi olan ve doğada yaralı bulunduktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen kuşlar, doğaya salındı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bilinçsiz avcılar tarafından vurulduktan sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yabani hayvanlar, veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği ameliyatlarla sağlığına kavuşuyor.

Avcıların hedefi haline gelen, doğa koşulları nedeniyle yaralanan ya da hastalanan hayvanlar tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü görevlileri ile duyarlı vatandaşlarca merkeze getirilerek tedavi edilen kara akbaba, kızıl şahin ve kerkenez, Erek Dağı eteklerinde Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Adem Balkanlıoğlu, Yavuz Arslan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk tarafından doğaya salındı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl yaralı getirilen birçok yaban hayvanını merkezde tedavi ettiklerini söyledi.

Merkezin yaban hayvanları için şifa merkezi haline geldiğini belirten Aslan, "Mevsimine göre gelen hasta ya da yaralı hayvan sayısı değişmekte. Bu mevsimden sonra yavru hayvanları çok gelecek." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Canpolat da bölgenin yaban hayatı zenginliğine dikkati çekerek, "Son yıllarda vatandaşlarımızda yaban hayatı konusunda çok ciddi bir hassasiyet oluştu. Vatandaşlarımız yaralı bir hayvan bulduğunda hemen jandarma ekiplerimizi arıyor. Bu anlamda kuşların tedavileri sağlanıyor. Bize emanet edilen bu güzel kuşlara sahip çıkan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı
Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı

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Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası, Rehabilitasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da tedavisi tamamlanan kuşlar doğaya salındı - Son Dakika


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