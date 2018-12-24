Van'da Tefeci Operasyonu 14 Gözaltı
1 saat önce
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında Tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Van Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında Tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
İhbar ve şikayetler üzerine kentte faaliyet gösteren oto galeri sahiplerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren takip sonucu bugün sabah saatlerinde Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları gerekçesi ile 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:34 Kaynak: DHA
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