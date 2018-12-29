Son Dakika Haberleri: Van'da Tefeci Operasyonunda 8 Tutuklama

Van'da Tefeci Operasyonunda 8 Tutuklama

21 dakika önce

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Van'da Tefeci Operasyonunda 8 Tutuklama, System.String[]
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bazı oto galeri sahiplerinin 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırm ile baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' tespit edildi. Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık günü belirlenen 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

Operasyonda şüphelilere ait iş yerleri ve evlerde 3 tabanca, otomatik tüfek, gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:51 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel
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