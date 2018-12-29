Son Dakika Haberleri: Van'da 'Tefecilik' Operasyonu: 8 Tutuklama

Van'da 'Tefecilik' Operasyonu: 8 Tutuklama

51 dakika önce

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları" tespit edilen 15 şahıstan 8'i tutuklandı.

Van'da 'Tefecilik' Operasyonu: 8 Tutuklama, System.String[]
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları" tespit edilen 15 şahıstan 8'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir takım ihbar ve şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süreli çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar sonucunda, 24 Aralık 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimizde faaliyet gösteren oto galeri sahiplerinin ticari faaliyet görüntüsü altında 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' tespit edilen 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken; ikamet, iş yeri ve üst aramalarında ise; 3 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 1 adet gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirilmişti. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Y.E.E, D.S, M.E.B, G.B, R.A, M.T. ve S.S. isimli 7 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, İ.Ö, C.Ö, U.E, N.D, A.Y, N.D, S.Y. ve Ü.Y. isimli 8 şüpheli ise tutuklanmıştır" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:20 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Van Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa
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