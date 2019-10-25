Son Dakika Haberleri: Van'da tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Van'da tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Van'da tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

1 saat önce

Van'da darbettikleri kişiye tehdit ve cebirle senet imzalattıkları öne sürülen 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Van'da tehditle senet imzalattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Van'da darbettikleri kişiye tehdit ve cebirle senet imzalattıkları öne sürülen 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefonla tanıştığı kadınla boş arazide görüşen A.A'yı "Sen nasıl mahallenin namusu ile oynarsın" diyerek darbettikleri, tehdit ve cebirle senet imzalattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İ.Ö, R.Ö. ve A.Ö. ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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