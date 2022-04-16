Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu - Son Dakika
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Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu

16.04.2022 13:30
Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde bir teknede 50 metrelik uzatma ağına el konuldu.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Erciş ilçesinde bir teknede 50 metrelik uzatma ağına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş ilçesinde yasak döneminde inci kefalinin avlanmasını önlemek için denetim yaptı. Ekipler denetimler çerçevesinde balıkçı barınaklarında demir atan tekneleri de denetledi. Yapılan denetimlerde bir teknede süreçte yasaklı olan uzatma ağına el koydu.

Denetimlere katılan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, teknelerde yasaklı olan ağların da bulundurulmaması gerektiğini belirtti. Av yasağının ilk gününde tüm balıkçı barınaklarını ve tekneleri denetlediklerini ifade eden Şube Müdürü Demir, "Av Yasağı döneminde balıkçı tekneleri karaya çekmek zorunda ve teknede herhangi bir istihsal malzemesi bulundurulmamalıdır. Bu çerçevede ekiplerimizle Erciş'te bulunan tekne barınağında yaptığımız denetimlerde yaklaşık 50 metre uzunluğunda uzatma ağına kamuya geçirilmek üzere el koyduk. Tekne barınağı ve balıkçı barınağı denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - VAN

Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu
Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu
Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu

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İnci kefalini 'Su Ürünleri Kontrol Timi' de koruyacak İnci kefalini 'Su Ürünleri Kontrol Timi' de koruyacak Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu Van'da ekipler bir teknede buldukları 50 metrelik uzatma ağına el koydu

Balıkçılık, Tarım, Van, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da teknede bulunan uzatma ağına el konuldu - Son Dakika


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