Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

7 saat önce

Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı, System.String[]

Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Erciş ilçesinde, Van Gölü'nde tekneyle sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

KOM şubesi ve Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerinin radarla yaptıkları araştırma sonucu Van Gölü'ndeki Adır Adası yakınlarında tespit edilen tekne, Erciş Limanı'na çekildi.

Ekiplerce yapılan aramada, tekneye gizlenmiş poşetler içinde 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Sigaralara el koyan ekipler, teknedeki İ.Ç. ile F.A'yı gözaltına aldı.

Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:20 Kaynak: AA
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