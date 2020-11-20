Van'da 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı - Son Dakika

Van'da 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı

20.11.2020 11:06
Van'da 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı, System.String[]

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Van Organize Sanayi Bölgesi arasında 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Van Organize Sanayi Bölgesi arasında 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı.

İmza töreninde konuşan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, ülkelerin kalkınması ve büyümesinin tamamen yapılacak olan yatırımlarla ilintili olduğunu söyledi. Aslan, "Bizlerde ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasını ve büyümesini istiyorsak enerjimizin büyük kısmını yatırımlara ve üretim alanlarına harcamalıyız. Sürdürülebilir büyüme ve istihdamda istikrar için ilimizi ve ülkemizi üretim, imalat ve katma değerli yatırımlarla donatmamız şarttır. İlimiz işsizlik, refah, eğitim gibi birçok gelişmişlik endeksinde ülke ortalamasının altında yer almaktadır. Oysa ki ilimiz yer altı, yer üstü kaynakları, lojistik imkanları, tarihi İpekyolu üzerindeki konumu, ticari ve üretim kapasitesi, turizm, tarım ve hayvancılıktaki verimli ve gelişim alanları, genç ve nitelikli insan sermayesi ile bu konumunu hak etmeyen bir kenttir. Politik ve stratejik konumu ile bir cazibe merkezi konumunda olan ilimizi hak ettiği seviyelere ulaştırmak için biz ildeki ekonomik paydaşlar, kamu yatırımcı kuruluşları, yerel yönetimler ve mülki idarelerle çalışma yürütüyoruz. Bir yanda ilimizin kalkınması ve büyümesi için yatırım ve üretim alanları oluşturmak ve var olan alanları geliştirmek için çalışıyoruz, bir yandan da işsizimize ve genç işsizimize iş alanları oluşturmak için istihdam yoğunluk sektörlere çalışma ve yatırım alanları kurmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın refah ve mutluluğu için, gençlerimizin gelecek korkusu olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için bizim teknolojik, katma değeri yüksek ve istihdam olanakları geniş perspektifli iş ve çalışma alanlarını hayata geçirmemiz hayati derecede önemlidir. İlimizin en büyük üretim ve istihdam alanı olan Van OSB'yi daha da büyütmek ve bölgenin de üretim ve istihdam merkezi haline getirmek için yeni alanlar ihdas ediyoruz. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Valiliği ve Van OSB olarak güzel bir birliktelik kurarak muazzam bir proje hayata geçirdik. OSB'mizin 5. etabında 100 ha bir alan üzerinde bir tekstil kent kurguladık, hayata geçmesi için yoğun bir çalışmanın içine girdik. Hamdolsun kısa süre içerisinde finansal kaynağını, planını, proğramını, proje ve ihale süreçlerini tamamlayarak alt yapı çalışmalarında sona gelmiş bulunmaktayız. Şimdi ise tekstil bölgemize yatırım ve üretim için gelecek olan yatırımcılarımıza yönelik görüş alışverişinde bulunmak, tekstil bölgemizi bir cazibe merkezi haline getirmek için yapacağımız hamleleri müzakere ettik valimizin riyasetinde. Hepimizin ortak gayesi ilimizi ve ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, büyütmek ve işsizliğimizi makul seviyelere çekmektir. Sürdürülebilir büyüme, istikrarlı kalkınma ve realize edilmiş istihdam içim üretim ve yatırım alanları oluşturmak olmazsa olmazımızdır. Hedefimiz geçici değil kalıcı ve hedefi olan yatırımcı ve üretici çekmek ve yatırım yaptırmak. Kısa süre sonra yatırım başvurusu almaya başlayacağımız tekstil bölgemizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüze, Valimiz Mehmet Emin Bilmez Beye, DAKA Genel Sekreteri ve ekinine, YİKOB Başkanımız ve Vali Yardımcımız Furkan Duman Beye ve ekibine, OSB müteşebbis heyetine, OSB Yönetim Kuruluna ve çalışanlarına, katkısı olan herkese halkımız adına teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Van'da 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı
Van'da 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı

Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Kent, Yatırım, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da 'Tekstil Kent 2. Etap Protokolü' imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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