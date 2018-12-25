Son Dakika Haberleri: Van'da Tekvando Kuşak Sınavı

Van'da Tekvando Kuşak Sınavı

1 saat önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tuşba Gençlik Merkezinde tekvando kuşak sınavı yapıldı.

Van'da Tekvando Kuşak Sınavı, System.String[]
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tuşba Gençlik Merkezinde tekvando kuşak sınavı yapıldı.

Sporcuların ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği sınava, Tuşba Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Aydın, Tekvando İl Temsilcisi Murat Yazlık ve Tekvando İl Hakem Kurulu üyeleri de katıldı. Tuşba Gençlik Merkezinin spor salonunda yapılan programa farklı kuşaklarda yaklaşık 70 sporcu katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, sporcuların hep birlikte tekvando yemini etmeleri ilde devam etti. 4 kişilik sınav komisyonu karşısında öğrendikleri temel teknikleri sergileyen sporcular, komisyon tarafından beğeni kazandı. Programda bir konuşma yapan Tekvando İl Temsilcisi Murat Yazlık; Van'da şimdiye kadar tekvando branşında önemli sporcuların yetiştiğini, bu sporculardan Nur Tatar'ın dünya şampiyonu olduğunu ifade etti. Van'da tekvandoya olan ilginin lisansı sporcu sayısının da artmasını sağladığını söyleyen Yazlık, il genelinde bu çalışmaların yaygınlaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tuşba Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Aydın ise, üst kuşağa geçen sporcuları tebrik ederek, Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi kapsamında yaptıkları atölye çalışmalarında en özverili ve disiplinli çalışmaların sergilendiği branşlardan birinin tekvando olduğunu kaydetti.

Tuşba Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kuşak sınavı, sporculara kuşaklarının bağlanması ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:59 Kaynak: İHA

Spor
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