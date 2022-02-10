Üye Girişi
Van'da telefon gasp eden 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Van'da telefon gasp eden 2 şahıs yakalandı

10.02.2022 11:31
Van'da telefon gasp eden 2 şahıs yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 şahıs, çaldıkları telefonla birlikte yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 şahıs, çaldıkları telefonla birlikte yakalandı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın alıkonulup darp edilerek cep telefonunun gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, olay yeri ve çevresinde yapılan kamera ve saha çalışması sonucunda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen 2 şahsı çaldıkları cep telefonuyla birlikte yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edilmiştir. Gasp, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500

Hisarcık, Tuşba, Gasp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da telefon gasp eden 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Koronavirüs bitmeden Bill Gates, bir sonraki pandemi için çözüm önerileri sunuyor
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:39:06. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da telefon gasp eden 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement