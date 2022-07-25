Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendilerini "savcı" olarak tanıtan E.İ. ve S.K, telefonla irtibat kurdukları Tuşba ilçesindeki M.İ'den "hakkında terörle ilgili soruşturma olduğunu ve para karşılığında dosyaları kapatabileceklerini" söyleyerek para istedi.

Kaynak: AA

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da telefonla dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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