Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti (2) - Son Dakika
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Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti (2)

11.01.2021 15:17
Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti (2)

'BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI GURURUMUZDUR'Okul önünde bayrak töreni düzenlenirken ellerindeki kürek ve süpürgelerini bırakarak İstiklal Marşı'na eşlik eden temizlik işçilerinden Mehmet İşleyen, bayrak ve İstiklal Marşı'nın gururları olduğunu söyledi.

'BAYRAK VE İSTİKLAL MARŞI GURURUMUZDUR'

Okul önünde bayrak töreni düzenlenirken ellerindeki kürek ve süpürgelerini bırakarak İstiklal Marşı'na eşlik eden temizlik işçilerinden Mehmet İşleyen, bayrak ve İstiklal Marşı'nın gururları olduğunu söyledi. İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte hemen yaptıkları işi bırakıp, eşlik ettiklerini belirten İşleyen, "Okul etrafındaki cadde ve sokakları temizliyorduk. Aniden istiklal Marşı okununca hepimiz küreklerimizi ve süpürgelerimizi bırakıp, İstiklal Marşı'na eşlik ettik. Bayrak ve İstiklal Marşı bizim grururumuzdur" dedi.


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Kaynak: DHA

İstiklal Marşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da temizlik işçileri, süpürgelerini bırakarak bayrak törenine eşlik etti (2) - Son Dakika
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