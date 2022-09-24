Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramada, 7,65 milimetre çapında 74 bin 200 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5,56 milimetre çapında 1400 fişek ve 14,5 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tendürek Dağı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da terör operasyonunda 75 bin 640 fişek ele geçirildi - Son Dakika

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