Van'da terlik tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da terlik tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

23.04.2022 19:06
Van'da terlik tabanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurdukları minibüste, poşet içindeki 2 çift terliğin tabanına gizlenmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurdukları minibüste, poşet içindeki 2 çift terliğin tabanına gizlenmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 20 Nisan günü yol kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yolcu olarak bulunan M.A. hakkında 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Jandarma narkotik dedektör köpeğinin bu kişinin eşyalarına tepki vermesi üzerine yapılan aramada, şüpheliye ait poşet içinde 2 çift topuklu kadın terliğinin tabanına zulalanmış 1 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Metamfetamin, Jandarma, Nisan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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