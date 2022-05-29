VAN'DA TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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VAN'DA TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

29.05.2022 22:05

VAN'ın Muradiye ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince termal dron destekli düzenlenen operasyonda, arazide tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Muradiye ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince termal dron destekli düzenlenen operasyonda, arazide tespit edilen Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yakalanış anı ise dron görüntülerine yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Termal dron destekli operasyonda yapılan arazi aramalarında, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 15 Afganistan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin yakalanış anı ise dron görüntülerine yansıdı. (DHA)

VAN'DA TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
VAN'DA TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Jandarmanın dronla tespit ettiği 15 düzensiz göçmen yakalandı Jandarmanın dronla tespit ettiği 15 düzensiz göçmen yakalandı Van'da arazide 28 kaçak göçmen yakalandı Van'da arazide 28 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VAN'DA TERMAL DRON DESTEKLİ OPERASYONDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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