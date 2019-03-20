Son Dakika Haberleri: Van'da Terör İş Birlikçilerine Operasyon: 25 Gözaltı

Van'da Terör İş Birlikçilerine Operasyon: 25 Gözaltı

38 dakika önce

VAN'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.

Van'da Terör İş Birlikçilerine Operasyon: 25 Gözaltı, System.String[]
VAN'da polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü iş birlikçilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yasama organı Demokratik Toplum Kongresi yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Büyükşehir Belediyesine Seçim Öncesi Haciz Şoku Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi! Marketlerde Yöresel Ürünler İçin Raf Zorunluluğu Geliyor Podyumda Kalçasını Açan Hatice ile Muammer Ketenci Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:35:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Terör İş Birlikçilerine Operasyon: 25 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]