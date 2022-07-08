Van'da haziran ayında 316 terör operasyonu düzenlendi - Son Dakika
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Van'da haziran ayında 316 terör operasyonu düzenlendi

08.07.2022 18:48
Van'da haziran ayında 316 terör operasyonu düzenlendi

VAN'da jandarma ekipleri tarafından haziran ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 316 operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN'da jandarma ekipleri tarafından haziran ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 316 operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda 22 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, terörle mücadele kapsamında haziran ayı içerisinde 316 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet PK makinalı tüfek, 1 adet İtalyan tipi antipersonel mayın, 10 kilogram amonyum nitrat, 1 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, 742 adet çeşitli ebatlarda fişek, 11 şarjör, 24 EYP düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 jeneratör, 3 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Ayrıca düzenlenen operasyonlarda, '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/ yataklık etmek', 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 22 kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da haziran ayında 316 terör operasyonu düzenlendi - Son Dakika

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