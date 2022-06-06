Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı

06.06.2022 12:00
Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalar çerçevesinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 25 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 22 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 25 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı - Son Dakika

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