Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı

27.06.2022 09:05
Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 5, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 4 şahıs olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da 6 organizatör tutuklandı Van'da 6 organizatör tutuklandı İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı İranlı turistler Çatak Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 09:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da terör operasyonları: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement