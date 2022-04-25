Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

25.04.2022 10:24
Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Van'da, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Van'da, terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 4 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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