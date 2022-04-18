Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

18.04.2022 10:33
Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 4 PKK/KCK ve 3 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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