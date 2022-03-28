Van'da terör operasyonlarında bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonlarında bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı

28.03.2022 08:50
Van'da terör operasyonlarında bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 zanlı yakalandı.

Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK ve 10 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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