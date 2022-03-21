Van'da terör operasyonlarında bir haftada 45 gözaltı - Son Dakika
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Van'da terör operasyonlarında bir haftada 45 gözaltı

21.03.2022 09:32
Van'da terör operasyonlarında bir haftada 45 gözaltı

Van'da terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda bir haftada 45 zanlı yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda bir haftada 45 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 PKK/KCK, 5 DEAŞ ve 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, DEAŞ, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da terör operasyonlarında bir haftada 45 gözaltı - Son Dakika
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