VAN'DA TERÖR OPERASYONU; 1'İ MUHTAR 5 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

VAN'da, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, biri muhtar 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarını işlediği tespit edilen 6 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri muhtar, 5 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.