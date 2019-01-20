Son Dakika Haberleri: Van'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

Van'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

VAN (İHA) – Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
VAN (İHA) – Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak 2019 günü saat 06.30'dan itibaren "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık etme" suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik 11 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucu 10 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 10 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:28 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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